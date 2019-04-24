Как составлять счета-фактуры при возврате товаров

Начиная с 1 апреля 2019 года у покупателя на ОСНО отсутствует обязанность по выставлению счетов-фактур по возвращаемым товарам, принятым им на учет.

В связи с этим с 1 апреля 2019 года при возврате покупателем товаров, принятых им на учет до 1 апреля 2019 года и после указанной даты, продавцом выставляются корректировочные счета-фактуры.



В случае если товары, ранее приобретенные и принятые на учет покупателем, в дальнейшем реализуются на основании договора купли-продажи (договора поставки), по которому покупатель выступает продавцом товаров, а бывший продавец — покупателем, то в отношении таких товаров выставляются счета-фактуры в общем порядке.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-09/24636 от 08.04.2019.