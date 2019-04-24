Малый бизнес тоже должен заниматься охраной труда

Не только крупный, но и малый бизнес должен уделять внимание охране труда, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе Всероссийской недели охраны труда, которая проходит в Сочи.

«У малого бизнеса, как правило, не хватает средств <на охрану труда>. Но является серьезной задачей вовлечь все предприятия, в том числе малого и среднего бизнеса, в программу охраны здоровья людей, борьбу с производственным травматизмом, — сказал министр. — Нам важно, чтобы они не несли большие затраты, для них нужно найти разные технологии, возможно, обучение, знакомство с передовыми практиками, предоставление необходимой информации. Важно иметь передовые знания по улучшению условий труда и сохранению здоровья работников».

Максим Топилин также отметил, что рабочие места с опасными условиями труда необходимо ликвидировать: «Мы прекрасно понимаем, что рабочие места, на которых условия труда являются ненормальными, опасными, нужно постепенно вывести из оборота — такую задачу перед собой ставим».