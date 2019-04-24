Сотрудники хотят завладеть бизнесом своего работодателя

Весьма своеобразная инициатива опубликована на сайте РОИ. Автор предложения сетует на самоуправство собственников частного бизнеса.

Инициативный гражданин ратует за сохранение производственного потенциала России и усиление реальной социальной справедливости.

Для достижения этих целей он разработал план. По его мнению, необходим закон о безвозмездной передаче предприятий трудовому коллективу. Речь идет о тех фирмах, которые находятся в стадии банкротства, а также о компаниях, которые, с точки зрения народных масс, работают неэффективно.

При этом перед передачей своей собственности работникам бизнесмен должен из своего кармана заплатить все долги компании, выделить средства на модернизацию производства.