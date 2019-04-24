Начались штрафы за неуважение к власти

Житель Новгородской области оштрафован судом на 30 тысяч рублей по статье КоАП о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти.

Мужчина разместил в соцсети «ВКонтакте» две записи, в которых суд усмотрел неуважение к главе государства, передает «Интерфакс».

По словам руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, это первый случай применения этого положения соответствующей статьи КоАП, которое было введено поправками в кодекс в 2019 году.

Напомним, 29 марта 2019 года начал свое действие так называемый «закон о запрете оскорбления власти»: в КоАП внесены поправки, предусматривающие ответственность за распространение в интернете оскорбительной информации в отношении общества, государства и органов власти.

И если за оскорбление рядового гражданина предусмотрен штраф в 3 000 рублей, то за те же действия в отношении органов власти может быть назначен штраф до 100 000 рублей. И это только за первый раз: штраф за повторное правонарушение составит от 100 000 до 200 000 рублей, а за последующие — от 200 000 рублей до 300 000.