Росстат будет оценивать уровень жизни россиян по новому методу

Росстат внедряет новый международный метод измерения уровня бедности в России, заявила начальник управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Росстата Елена Фролова в ходе заседания Научно-методологического совета Росстата. Ведомство готово опубликовать расчеты индексов немонетарной бедности уже с 2020 года.

«Показатель немонетарной бедности — это перспективное, новое направление, которое мы внедряем и активно апробируем», — цитирует Фролову РБК.

Методика расчета немонетарной бедности включает в себя измерение бедности населения по трем индексам.

Индекс многомерной бедности — показатель, характеризующий многокритериальную бедность населения и ее глубину. Индекс учитывает проявления бедности по 14 направлениям: уровень здоровья, образования, занятость, питание, одежда и обувь, базовые товары, медицина, средства коммуникации, базовые потребности, общение и отдых, крупные покупки, доходы, жилье, окружающая среда. К бедным относятся те домашние хозяйства, для которых характерно состояние бедности по крайней мере по четырем направлениям.

Индекс материальной депривации — метод определения относительной бедности, в рамках которой критерии бедности устанавливаются в сравнении с преобладающим в стране стандартом уровня жизни через выявления деприваций (лишений). Например, в семье не хватает средств на замену изношенной одежды, нет финансовой возможности приобрести мобильный телефон или компьютер, в жилье нет горячего водоснабжения, не хватает денег, чтобы пригласить гостей на семейное торжество и др. Всего в списке деприваций — 16 показателей. Ниже порога бедности по материальной депривации оказываются те домохозяйства, которые испытывают как минимум шесть материальных деприваций.

Согласно первым результатам расчета индекса, в бедности живут 12% российских домохозяйств без детей (по методике абсолютной бедности — лишь 3,2%), 12,8% — с одним ребенком, 16,9% — с двумя детьми, 33,8% — с тремя и более детьми (против 51% по абсолютной методике).

Индекс социальной исключенности характеризует наличие или отсутствие у человека доступа к социально значимым услугам, его включенность в социальные коммуникации, а также финансовое положение. Индекс рассчитывает неспособность индивида полностью участвовать в жизни общества. Согласно предварительным расчетам индекса, 6,2% домохозяйств без детей являются бедными, 5,1% с одним ребенком, 6,5% с двумя и 16,8% домохозяйств с тремя и более детьми.