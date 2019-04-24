ЦБ обнаружил в I квартале обнаружил десятки финансовых пирамид

В I квартале нынешнего года ЦБ РФ выявил деятельность 61 финансовой пирамиды. Наибольшая их концентрация зафиксирована в центральной части страны и на Урале.

Особенность этого года — имитация лизинговой деятельности и инвестирование в акции компаний, которые не выпускали ценные бумаги, рассказал «Известиям» директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Финансовые пирамиды, пытающиеся достичь более-менее заметного масштаба, регистрируются в форме ООО, но в тех местах, где это проще сделать, и с присущими, конечно, для таких организаций схемами. По-прежнему деятельность таких структур сопровождается рекламой в печатных СМИ, в интернете и соцсетях.

Еще одна особенность последнего времени — возвращение практики офисной работы с клиентом. Люди перестали доверять рекламе так сильно, как это было раньше, поэтому мошенники, видя, что клиент уходит, пытаются вернуть его за счет личного контакта, активно используя при «обработке» методы социальной инженерии.

Особенностью этого года является и тот факт, что большинство пирамид было выявлено в центральной России (19 структур) и на Урале (11). В прошлом году многие пирамиды традиционного зарождались на Юге.

За I квартал 2019 года выявлено 379 организаций, которые предположительно осуществляли деятельность нелегальных кредиторов. Особенность этого года — выявлена целая сеть комиссионных магазинов, которая под единым брендом более года осуществляла незаконную профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов под залог движимого имущества. По сути, они работали как ломбарды, не имея право на этот вид деятельности. «Дело комиссионок» охватило большинство российских регионов, а вовлечены в него более 50 индивидуальных предпринимателей.

Возможно, за всей этой структурой стояло несколько ключевых участников, которые её контролировали. Но это еще предстоит выяснить правоохранительным органам, поэтому название бренда, под которым работали мошенники, пока не раскрывается.