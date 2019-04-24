В четырех регионах создадут «правовые песочницы» для обкатки неразрешенных пока инноваций

В Москве, Калининградской и Калужской областях, а также в Пермском крае протестируют инновации, которые пока не разрешены российским законодательством: блокчейн, криптовалюты, нейро- и квантовые технологии, искусственный интеллект, робототехнику, виртуальную и дополненную реальность.

Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития. Без лояльных к современным технологиям правовых режимов многие продукты практически невозможно вывести на рынок, поддержали эксперты законопроект МЭР.

По словам замминистра Саввы Шипова, основная цель «правовых песочниц» — стимулирование инновационной деятельности за счет применения более гибкого по сравнению с федеральным регулирования. Это позволит ускорить вывод новых технологических решений на рынок.

В пресс-службе правительства Калужской области «Известиям» заявили, что рассматривают запуск проектов в области управления большими данными. Предполагается, что песочницы будут созданы в самой Калуге, Обнинске и Жуковском муниципальном районе, уточнили в Минкомсвязи региона.

Пермскому краю экспериментальный режим интересен как площадка, позволяющая безболезненно адаптировать нормы, потерявшие актуальность, к современным условиям. Называть конкретные направления бизнеса, для которых могут использоваться песочницы, представители края посчитали преждевременным, так как закон пока не принят.

В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили со ссылкой на губернатора Антона Алиханова, что в регионе целесообразнее всего использовать режим песочниц для внедрения блокчейна и управления интеллектуальными правами. По его словам, из-за географического положения и отсутствия существенных природных запасов в области ставка будет сделана на развитие интеллектуальных ресурсов, например биотехнологий.

В пресс-службе московской мэрии на вопросы «Известий» о том, какие технологии могут быть протестированы в столице, не ответили.