Предпенсионеров не будут включать в систему ИПК по умолчанию

Граждане, достигшие предпенсионного возраста - то есть за пять лет до наступления пенсионного возраста, - не будут по умолчанию становиться участниками новой системы пенсионных накоплений - индивидуального пенсионного капитала (ИПК), разрабатываемой ЦБ и Минфином.

Это следует из законопроекта об ИПК, с которым ознакомился ТАСС.

Кроме того, наравне с предпенсионерами не будут включаться по умолчанию в систему ИПК граждане, которые получили за год доход менее предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - то есть граждане с низкими доходами, следует из документа. Но эти две категории смогут подать заявление об участии в ИПК по собственному желанию, отмечается в законопроекте.

Ранее сообщалось, что способ вступления в ИПК будет зависеть от зарплаты работника: люди с высокой зарплатой будут вступать в систему автоматически с возможностью отказа, люди с низкой зарплатой для вступления в систему должны будут написать заявление. Порог зарплаты участниками обсуждения ИПК не назывался.

Остальные работники будут регистрироваться в системе ИПК работодателем, и в течение года после регистрации смогут написать заявление об отказе от участия в ИПК, следует из законопроекта. Если такое заявление не поступит, гражданин будет считаться вступившим в систему. Такая схема озвучивалась участниками обсуждения ИПК и ранее.

Источник ТАСС утверждает, что эта версия законопроекта - одна из последних, другой говорит, что есть более поздние версии.