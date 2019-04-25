Как самозанятому учитывать доход от иностранных фирм и физлиц

В случае получения налогоплательщиком налога на профессиональный доход доходов от иностранного физлица к таким доходам применяется налоговая ставка 4 %.
Если источником такого дохода выступает иностранное юрлицо, то такие доходы должны облагаться ставкой 6 %.
Такие разъяснения приводятся в письме ФНС № СД-4-3/7497@ от 19.04.2019.
Одновременно сообщается, что при получении дохода от иностранного юрлица необходимо в мобильном приложении «Мой налог» при отражении дохода выбрать тип реализации «Юридическому лицу или ИП», отметить «Иностранная организация» и указать ее наименование.