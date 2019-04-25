«Единая Россия» примет участие в доработке закона о реформе госконтроляя

Ввести ответственность контролеров за неправомерные действия в отношении бизнесменов и устанавливать ответственность за нарушение обязательных требований в зависимости от степени нанесенного вреда или ожидаемого риска предлагает «Единая Россия».

Общественный доклад составлен по итогам работы партийной дискуссионной площадки «Лидерство и развитие», пишут «Ведомости».

Законопроект об основах госконтроля уже принят Госдумой в первом чтении, однако он будет дорабатываться ко второму чтению. Кроме того, часть предложений затрагивает применение так называемой регуляторной гильотины — до 2021 г. должны быть отменены все обязательные требования, если они не были актуализированы, напоминает она. Сейчас в России действует около 2 млн видов требований, 221 вид контроля и 541 вид разрешительной деятельности.

Эксперты предлагают начать реформу в пяти наиболее важных для бизнеса сферах, которые могут послужить локомотивом и образцом для других отраслей, — под гильотину должны попасть прежде всего требования к санитарно-гигиенической, ветеринарной, фитосанитарной, экологической и технической безопасности. В этих целях предлагается создать закрытые рабочие группы, которые займутся разработкой нормативных актов. Контрольно-надзорные органы не могут сами себя эффективно реорганизовать. Например, Роспотребнадзор уже разработал проект новых санитарно-эпидемиологических требований к предприятиям общепита, но регулирование осталось жестким, а требования — устаревшими.

Снижение административного давления на бизнес — одна из целей блока «Лидерский деловой климат» предвыборной программы единороссов, говорит замсекретаря генсовета Евгений Ревенко: «Мы поддерживаем предложения данного доклада. Его тезисы вполне могут вылиться в нормативные акты, и партия обеспечит их сопровождение». Он не исключает, что партия будет использовать такую форму презентации предложений и далее. Кроме того, добавляет Ревенко, «Единая Россия» организует партийный контроль за реформированием контрольно-надзорной деятельности и реализацией регуляторной гильотины в регионах.

«Мы в целом поддерживаем предложения, высказанные в докладе, — сказал „Ведомостям“ замминистра экономического развития Савва Шипов. — Это касается и упорядочения плановых проверок, и обязательности использования кратких проверочных листов, а также проведения совместных проверок. Важно, что коллеги нас поддержали и в инициативе за повышение статуса инспекторов контрольно-надзорных органов параллельно с ужесточением квалификационных требований к ним».

С точки зрения предвыборной стратегии усилия единороссов не будут лишними, хотя вряд ли привлекут внимание широких масс, считает политолог Михаил Виноградов. Зато на аппаратном уровне это позволит ассоциировать партию с усилиями правительства по наведению порядка в надзорной деятельности.