У бухгалтеров проблемы со сдачей 4-ФСС

Сегодня последний день срока сдачи формы 4-ФСС за 1 квартал 2019. Между тем те, кто не озаботился заблаговременной сдачей отчета, накануне столкнулись с проблемой.

Напомним, с начала этого года у бухгалтеров были проблемы с электронной отправкой налоговой отчетности. А вот отчеты в ФСС всегда улетали пулей.

Однако, как рассказывает одна из участниц группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке, накануне отправить отчет ей не удалось. Причина — сбой на сервере ФСС.

Вот что рассказывает участница обсуждения Ольга:

Фсс с 20.04 перешёл на новый формат сертификатов приема отчетности, после чего все полетело у них. Поражает, что все переходы и эксперименты у них всегда в период сдачи отчётности

У вас сдача отчета 4-ФСС прошла гладко?