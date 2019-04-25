Автоинформаторы банков могут разгласить информацию мошенникам

Граждане стали жаловаться на то, что при звонке с доверенного номера банки автоматически их узнают и могут через автоинформатор разгласить конфиденциальную информацию.

Такие сообщения появились на сайте Banki.ru, пишет «Коммерсантъ». Автоинформатор кредитной организации их узнает, называет по имени, сообщает остаток и объем последних операций по счету. Причины жалоб — поступившие этим клиентам мошеннические звонки с подменного номера банка.

При звонке в колл-центр с подменного номера мошенник через автоинформатор получает подробную информацию о счетах клиента. После этого мошенник звонит клиенту уже с подменного номера банка. В связи с подобными звонками граждане просят банки, чтобы они их «не узнавали».

Однако пока банки движутся в обратном направлении, делая сервисы автоинформаторов более словоохотливыми. Например, ВТБ сообщил о введении голосового сервиса IVR, который позволит голосом при звонке с доверенного номера получить различные сведения.

«В автоматическом режиме будут доступны стандартные сервисы: проверка баланса карты, финансовая информация по кредиту наличными и ипотеке, получение пин-кода, статус заявки на кредитный продукт и т. д.»,— отметили в ВТБ.

Данные об остатке по карте доступны при звонке с доверенного номера во многих банках: Сбербанке, Райффайзенбанке, Почта-банке, банке «Санкт-Петербург» и т. д. Причем в одних банках для этого нужно знать последние четыре цифры карты, в других (например, в Сбербанке) сами предложат карты на выбор. Есть автоинформаторы с меньшим функционалом. Например, Альфа-банк сообщает дату и сумму платежа по кредиту, полную сумму досрочного погашения, а также статус рассмотрения кредитной заявки и статус готовности карты, но не баланс.

Сложившаяся ситуация не устраивает ЦБ РФ, регулятор уже рекомендовал банкам вводить второй дополнительный идентификатор. В ситуациях, когда клиент категорически против услуг автоинформатора, ЦБ также стоит на стороне клиента.

Эксперты советуют банкам дать возможность клиентам отказаться от автоинформирования. Однако пока кредитные организации, наоборот, занимаются упрощением идентификации. И только в пресс-службе Альфа-банка сообщили, что у них есть возможность по запросу клиента отключить его «узнавание» в автоматических сервисах.