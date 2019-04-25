Клерк.Ру

Срок перехода на цифровое телевидение опять продлили

Срок перехода на цифровое телевидение решено продлить до 14 октября, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.

Изначально этот процесс планировалось завершить 3 июня, напоминает РИА Новости Теперь 21 регион из оставшихся 57 отключат старый сигнал осенью.

В 2019 году Россия переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Мера призвана улучшить качество телевизионного продукта.

Если раньше почти половина жителей страны могли бесплатно смотреть не более четырех каналов, то теперь их число увеличится в пять раз. Также повысится качество картинки.

Тестовой зоной стала Тверская область, она переключилась на «цифру» еще в декабре. Одиннадцатого февраля стартовала первая массовая волна цифровизации — аналоговое вещание отключили семь регионов.

Пятнадцатого апреля на «цифру» перешли 20 субъектов второй волны. Третья назначена на начало лета.

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