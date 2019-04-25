Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

Данные о здоровье работников могут стать доступны работодателям и ФСС, что позволит им принимать превентивные меры, чтобы предотвращать появление хронических профзаболеваний.

Об этом сказал замглавы Минтруда Андрей Пудов в ходе Всероссийской недели охраны труда в Сочи.

Обсуждается возможность создания единой медицинской карты работника, где будет аккумулироваться как данные всех обследований, проведенных в обычных больницах и поликлиниках, так и данные профосмотров.

Это позволит страховщику и работодателю контролировать состояние здоровья работника, прогнозировать ранние риски воздействия на него вредных факторов, чтобы не довести человека до состояния, когда у него возникает профессиональное заболевание, пишет «Российская газета».

ФСС и Минздрав перейдут на электронный документооборот, что даст возможность создать социально-медицинский профиль человека и тем самым в рамках концепций нулевого травматизма и здорового образа жизни перейти к индивидуальному подходу к человеку, к индивидуальному контролю за его здоровьем и, возможно, к индивидуальному тарифу в фонды.

Как отметил глава ФСС Андрей Кигим, сейчас бывают случаи мошенничества со стороны работников, когда они при трудоустройстве скрывают от работодателей свои заболевания, а потом, через короткое время, начинают говорить о внезапном возникновении у них профзаболевания и обязательствах перед ним нового работодателя.

При появлении единой медицинской карты такие «финты» станут практически невозможны.