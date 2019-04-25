Международная платежная система Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных.

Технология распознавания лица для оплаты была разработана компанией VisionLabs и российской платежной системой SWiP.

Как сообщил РИА Новости гендиректор SWiP Анатолий Райхерт, система аутентификации компаний, использующих эту технологию оплаты, двухфакторная: юрлица должны пройти регистрацию в SWiP и у эквайера. Терминал оплаты работает только в привязке к конкретным зарегистрированным кассам, а идентификация происходит по стерео-зрению (созданию 3D-модели лица при идентификации). Таким образом, мошенники не смогут провести оплату по фотографии или видео, или удаленным способом.

Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля. Пройдя идентификацию в системе, клиент может с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале госуслуг. Изначально планировалось, что до конца 2019 года такой сервис должен предоставляться во всех отделениях российских банков. Позже ЦБ РФ объявил, что хочет продлить срок сбора биометрии для банков с базовой лицензией до 31 декабря 2020 года.