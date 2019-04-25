Главу «банковского» отдела ФСБ задержали по подозрению в крупных взятках

Начальника одного из отделов подразделения ФСБ полковника Кирилла Черкалина задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. ​

«Управлением собственной безопасности ФСБ России во взаимодействии с Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ в рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах задержан начальник отдела одного из подразделений ФСБ России полковник Черкалин Кирилл Владимирович», — сообщает пресс-служба ФСБ.

Вместе с Черкалиным задержаны двое его бывших подчиненных — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, которые были ранее уволены «с военной службы по компрометирующим обстоятельствам».

Задержанный возглавляет 2-й отдел внутри управления «К», ​которое занимается контрразведкой по финансовому и банковскому направлению, сообщил источник РБК.

Судя по информации на сайте Росфинмониторинга, Черкалин входит в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.