При смене работы сотрудник-донор не получит отгулы

Работник, трудясь на прежнем месте работы, сдавал кровь как донор, но дополнительный день отдыха до увольнения не использовал и требует его у нового работодателя. Имеет право?

Нет, ответил Минтруд в письме № 14-2/ООГ-2057 от 25.03.2019.

Предоставление дополнительного дня отдыха, предусмотренного частью 4 статьи 186 ТК, по новому месту работы (у другого работодателя) законодательством не предусмотрено.

Замена дополнительных дней отдыха за дни сдачи крови денежной компенсацией (в том числе при увольнении) положениями статьи 186 ТК не предусмотрена.