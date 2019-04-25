Банк в Татарстане начал выдавать наличные через кассы магазинов

Ак Барс банк совместно с MasterCard запустил в Татарстане сервис, который позволит снимать деньги с карты через кассы магазинов.

«Жители сел Татарстана, где нет банковских отделений и банкоматов, теперь смогут снимать наличные с банковской карты прямо в кассе магазинов. Это стало возможным благодаря запуску в республике совместного сервиса Ак Барс Банка и Mastercard. Воспользоваться сервисом „Наличные с покупкой“ смогут не только клиенты Ак Барс Банка, но и держатели карт Mastercard и Maestro других банков, подключенных к сервису. За один раз можно снять до 5 000 рублей», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы банка

На данный момент сервис снятия наличных доступен в 19 населенных пунктах Татарстана. Чтобы снять наличные покупатель во время оплаты картой любой покупки магазине-партнере должен назвать любую сумму и ввести ПИН-код. Банк планирует подключить к пользованию услуге другие районы республики.

Ранее сообщалось, что международная платежная система Visa начала тестирование системы снятия наличных с ее карт в кассах магазинов.