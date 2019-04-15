Visa начала тестировать снятие наличных с карт в российских магазинах

Международная платежная система Visa начала тестировать в России системы снятия наличных с ее карт в кассах магазинов.

Сервис тестируется в партнерстве с сетью «Русский пармезан» и Россельхозбанком, пишет РБК.

Воспользоваться услугой можно при оплате не только картой, но и смартфоном. В дальнейшем этой системой смогут воспользоваться граждане по всей России.

За раз можно будет снять не более $100 (около 6,5 тыс. руб.).

В сентябре прошлого года такой сервис запустила Mastercard, однако он работает только в одном магазине сети «Фасоль», клиенты могут снять до 5 тыс. руб. Для оказания такой услуги в России магазины должны получить статус банковского платежного агента

Сбербанк запустит сервис по снятию наличных на кассах магазинов в июле. Им смогут воспользоваться владельцы карт Visa и Mastercard, которые эмитированы как Сбербанком, так и другими кредитными организациями. Снять наличные можно будет только при оплате покупки по карте. Услуги будут предоставляться в торговых точках малого и среднего бизнеса, крупные магазины подключат к этой системе в сентябре.

Сейчас система снятия наличных с карт Visa в кассах магазинов работает в США, Великобритании, Чехии, Словакии, Польше, Мексике и других странах.