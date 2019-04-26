На фитнес-услуги можно будет получить налоговый вычет по НДФЛ

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id167915911 работодателя не устроит работник и куда работник должен идти? Здоровых набрать? Уровень жизни, ка... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

llenson Более того, именно с этой целью такие службы создаются и устраиваются туда на работу. А не для бо... Главу «банковского» отдела ФСБ задержали по подозрению в крупных взятках

llenson Да все это ради очередного попила бюджета. Ибо работодателю нужна рабсила, а полностью здоровых т... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

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Gvozdi4ca фсё будет просто: идёшь устраиваться, и сразу пишешь согласие на всё (ст24 Конституции) и тогда с... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

Чалдон Странная логика у автора инициативы. Видимо, он не понимает, что транспортный налог это налог на ... Транспортный налог на неисправные авто предлагают отменить

Ali Ну да, если раньше он платил условно 2 000 транспортного налога, то в результате инициативы появи... Транспортный налог на неисправные авто предлагают отменить

Владимир Лойер Для того, чтобы не делать таких ошибок и не доставлять лишней работы налоговикам Липецкой области... Названы типичные ошибки в документах на регистрацию компаний и ИП

Темная Ну и куда теперь бухгалтеру с геморроем,остеоходрозом,артериальной гипертензией податься?Естестве... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

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lubezniy Не могу сказать, свечку не держал. Самому кажется это некошерным. Но не знаю, почему на это обрат... Справки из ИФНС поступают в неудобном для бухгалтеров формате xml

lubezniy А зачем это делать, если большинство документов (кроме справки об исполнении обязательств - там д... Справки из ИФНС поступают в неудобном для бухгалтеров формате xml

lubezniy Вообще эти методические рекомендации предназначены не для ЛК, а для ТКС. Но я таки зарегил его се... Справки из ИФНС поступают в неудобном для бухгалтеров формате xml

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Над.К Витя, ну о чем ты? О каких нормативах? До новой программы все нормально в пдф приходило... Справки из ИФНС поступают в неудобном для бухгалтеров формате xml

Старый ворчун Виктор, как-то всё это сложно. При чем тут выбор инспекции и прочая теоретическая физика? Мне пре... Справки из ИФНС поступают в неудобном для бухгалтеров формате xml

Кошки Рyлят Накопленным итогом за 2017-18 гг ЦБ получил почти 900 млрд рублей чистого убытка. Его главный ист... ЦБ обнаружил в I квартале десятки финансовых пирамид

lubezniy А справки об исполнении обязательств идут в xml всегда. Опять же, это вопрос нормативов.... Справки из ИФНС поступают в неудобном для бухгалтеров формате xml

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Кошки Рyлят Я считаю эту систему не надежной и думаю, что ее можно будет обмануть.Я не хочу доверять ей деньг... Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных

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