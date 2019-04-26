На фитнес-услуги можно будет получить налоговый вычет по НДФЛ

Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс РФ, принятие которых позволит гражданам получать социальный налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги.
«Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые он [вычет] будет распространяться, в дальнейшем определит Министерство спорта отдельным нормативно-правовым актом», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
Новый тип налогового вычета вводить не предполагается. Вместо этого дополнительный вид конкретных расходов должен появиться в рамках уже существующего налогового вычета на медицинские услуги.
При этом максимальная сумма налогового вычета за налоговый период, согласно законодательству, составляет 120 тыс. рублей и повышать планку Минфин не собирается.