Проект постановления об эксперименте по прослеживаемости товаров внесен в правительство

Минфин внес в правительство проект постановления о проведении на территории РФ эксперимента по документальной прослеживаемости отдельных видов товаров.

Документ позволит создать правовые основы для формирования национальной системы прослеживаемости товаров (НСП), пишет ТАСС. При этом речь идет не о маркировке товаров различными способами, а о прослеживаемости движения товаров по документам, оформляемых при ввозе и последующем обороте товаров — такими документами являются в том числе декларации на товары и счета-фактуры.

В 2019 году будет проведен эксперимент, участие в нем будет добровольным. НСП должна стать российской частью системы прослеживаемости, которая формируется в рамках ЕАЭС.

Проведение эксперимента возложено на Федеральную налоговую и Федеральную таможенную службы.