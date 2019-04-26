В ТК пропишут новые правила по диспансеризации 40-летних сотрудников

В настоящее время работодатели обязаны предоставить работнику свободный день с сохранением заработной платы 1 раз в 3 года для прохождения им диспансеризации.

Предпенсионеров на диспансеризацию положено отпускать на 2 дня 1 раз год.

На сайте кабмина опубликовано поручение Дмитрия Медведева, которое касается нормы ТК о выходных для диспансеризации.

Минтруд должен подготовить поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие право работника в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на 1 день 1 раз в год с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка.

Соответствующий проект поручено подготовить до 20 июня 2019 года.