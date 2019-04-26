К госзакупкам не допустят должников по НДФЛ и взносам

К участию в закупках для госнужд могут не допустить лиц, в отношении которых установлен факт уклонения от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

Проработать вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд поручил глава Правительства Дмитрий Медведев.

Решить эту задачу поручено Минтруду России и ФАС до 20 мая 2019 года.