К госзакупкам не допустят должников по НДФЛ и взносам

И...? Смысловая нагрузка про Джека Ма?Попытка подколоть Мираторг?Или СНТ в Ленинградской области?...
"в Японии за это можно получить до трех лет каторги"Шпицрутенами еще не порят если на таможне най...
Круто! )))А то либо! ;-)Могу добавить, что оригинальный IAS17 ещё хуже......
для начала научитесь делать качественный продукт, а потом запрещайте, возила и буду возить из фин...
Выбирай любую отрасль, где есть инсайд, и коси капусту.Ага, а еще тот же Джек Ма и несколько круп...
Вот что смертная казнь для чиновников животворящая делает!Что характерно - как воровали, так и во...
Веду учет в трех фирма по каждой из них такая засада, сначало ФНС списала, через 3 дня приставы...
Сокращая статью: парень на инсайде поднял 165+ Так и у нас поднять можно не меньше.IT, полиция, И...
уже представляю.у нас в стране мракобесие. люди считают, что раком можно заразиться от соседей че...
построил себе дачу с вертолётной площадкой и купил роллс-ройс в заводской гараж и "нанял" своих р...
образовательные и медицинские услуги они могут оказывать для получения вычетаСамозанятые не могут...
И да, дам вам то же совет - пересмотрите понятие слова "воровство". Кстати, использование чужого ...
А вы, видимо, считаете, что итого приватизации пересматривать не надо? Да, для меня имеет значени...
А мне нравится наше заботливое, всё проникающее государство, осталось всего несколько шагов и до ...
Только через суд, к сожалению, и обязательно попытаться упущенную выгоду взыскать. С бюджетом, в ...
Т.е. увеличить вычет на детей это вигвам, а предоставить вычет хипстерам из worldclass это завсег...
А я вот что подумала: а в связи со сбоями Мишустин с Газпрома так же всякие штрафы несуществующие...
Вы рассуждаете в точности как некоторые про собственников квартир: под статьей о том, что черные ...
Конечно было, но не думаете же вы, что эти инициаторы историю изучали?...
Видимо, местный шизофреник решил подняться на новый уровень....
блин... а когда можно будет "сдавать" мусорящих чтобы их штрафовали по фото например .......
Хождение в НИ действительно ничего не даст, я про приставов писала - имею опыт. Они сами по себе ...
Круто! ))) Звучит примерно также: С точки зpения банальной эpудиции, каждый индивидуум, кpитическ...
меня вызывали просто в полицию в продолжение допроса в налоговой. Полицейскому было ничего не пон...
У меня только нецензурная брань....
Просто понадобилось тёплое местечко
И на это могу ответить. Собственник взял кредит на производство, но вместо этого построил себе да...
Ну, понятное дело для устрашения. В НДС они вряд ли что-то понимают, и не их это работа "понимать...
Да было же 25 лет назад.Комми в верховном совете продавили "преимущественное право трудового колл...
но ни какой закон не обязывает это делать ) все на добровольных началах. а что бухгалтер сам не с...
Я правильно понимаю, что оценить правильность решений и дать "верный совет " все указанные сотруд...
Оценить работу, дать совет это одно, а управлять организацией, зарабатывать деньги и брать на себ...
работодателя не устроит работник и куда работник должен идти? Здоровых набрать? Уровень жизни, ка...
Более того, именно с этой целью такие службы создаются и устраиваются туда на работу. А не для бо...
Ну если обяжут работодателей обеспечивать средствами химзащиты (в том числе противогазами) сантех...