К допросам на комиссиях в ИФНС подключились полицейские

Когда не знаешь, где встретить подполковника полиции — пойди в налоговую инспекцию.

С недавних пор в состав комиссий в ИФНС, на которых рассматривают декларации с разрывами по НДС и заслушивают вызванных «на ковер» налогоплательщиков, стали входить представители правоохранительных органов.

О такой тенденции рассказала на своей странице в Фейсбуке управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры» Кира Гин.

Приходим в налоговую на заседание рабочей группы по НДС и тут... сюрприз: в составе группы подполковник полиции. Вежливо интересуемся у товарищей: как обстоят у нас в государстве дела с налоговой тайной, и в силу каких таких полномочий подполковник хочет беседовать с нами на тему разрывов по НДС? Оппоненты недружелюбны: жаждут крови и доплат в бюджет. Налоговая тайна, равно как и банковская, и аудиторская уже давно никого не интересуют. Разрывы в дальних коленах, но кто-то должен за это ответить. «Мне нужен труп. Я выбрал Вас. До новой встречи! Фантомас» (примерно так сказал подполковник на прощание. Походы в налоговую без налогового юриста окончательно перестают быть томными

Как отмечает автор публикации, такой тренд прослеживается не только в Москве, но и в других регионах. Например, в Свердловской области, в состав различных налоговых комиссий входят представители МВД и Прокуратуры.