У подмосковного банка отозвали лицензию

С сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское).
По величине активов кредитная организация занимала 421 место в банковской системе РФ.
Как отмечает пресс-служба ЦБ, банк проводил сомнительные транзитные операции, осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.
Ключевым направлением деятельности Холдинвестбанка являлось финансирование компаний, связанных с бизнесом его основного собственника. При этом более 90% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.