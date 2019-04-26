Интернет-торговлю обложат пошлинами

Федеральная таможенная служба (ФТС) подготовила предложения по регулированию странами интернет-торговли — в частности, предлагается начать обмен информацией об электронных трансграничных покупках физлиц и ввести институт операторов, уполномоченных собирать с них пошлины. Проблемы электронной торговли будут обсуждаться на конференции европейского региона Всемирной таможенной организации (ВТамО), которая пройдет в Санкт-Петербурге.

Появление уполномоченных операторов интернет-торговли должно упростить взимание импортных пошлин, пишет «Коммерсантъ». Таким операторам предлагается дать полномочия выступать представителями физлиц и от их имени уплачивать пошлины. Для обеспечения таких платежей они должны будут предоставлять таможенникам финансовые гарантии.

Еще один вопрос, который будет обсужден на конференции — сопряжение транзитных систем (европейской и евразийской) для облегчения прохождения границы. Это позволило бы повысить транзитный потенциал ЕАЭС. РФ предлагает на основании информационного обмена ввести упрощенный порядок оформления и отслеживания грузов. Пока, учитывая геополитическую ситуацию, реакция ЕС на эту инициативу очень осторожная. Контроль за транзитом российская сторона предлагает усилить и в ЕАЭС, для этого совместно с Казахстаном был проведен эксперимент с использованием навигационных пломб.