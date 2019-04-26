Центробанк не стал менять ключевую ставку

Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Такое решение было принято на заседании в пятницу, 26 апреля.

Несмотря на то, что уже третий раз подряд Совет директоров Банка России принимает такое решение, аналитики прогнозируют снижение ставки до 6,25% до конца 2021 года.

Об этом говорится в исследовании Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), с которым ознакомились «Известия». Согласно документу, в конце 2020 года ключевая ставка будет снижена на один процентный пункт — до 6,75%, а в 2021-м — до 6,25%. На протяжении всего этого года регулятор будет занимать выжидательную позицию.

Центробанк начал повышать ключевую ставку в прошлом году. На такие действия регулятор пошел впервые с 2014-го из-за рисков ускорения инфляции в связи с увеличением налога на добавленную стоимость.