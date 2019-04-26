Самый убыточный банк привлек новых вкладчиков

Самым убыточным банком в первом квартале 2019 года оказался Минбанк, следует из опубликованной на сайте ЦБ отчетности кредитных организаций. За март его убыток вырос почти на 28 млрд руб. и достиг 50,5 млрд руб. Вторым наиболее убыточным банком квартала стал банк «Восточный» (6,5 млрд руб.), третьим — банк «Дом.РФ» (2,8 млрд руб.).

Главной причиной убытка стало решение временной администрации банка о создании резервов на возможные потери по проблемным активам на общую сумму 36,6 млрд руб., узнал «Коммерсантъ».

Несмотря на резкий рост убытков, дыра в капитале банка при этом разрослась пока незначительно. По итогам первого квартала капитал банка составлял минус 16,7 млрд руб., что лишь на 0,5 млрд руб. меньше показателя февраля.

Отток клиентских средств мог продолжаться и в марте. По крайней мере ЦБ предоставил Минбанку дополнительно 9,9 млрд руб. ликвидности, в результате чего общая задолженность банка перед регулятором приблизилась к 40 млрд руб. Но по итогам марта банку удалось остановить отток клиентских средств.

Вклады физлиц в банке выросли за март почти на 1 млрд руб. и достигли 191 млрд руб., тогда как юрлица забрали из банка лишь 0,4 млрд руб. (их средства сократились до 27,6 млрд руб.).

Вкладчиков привлекает в первую очередь предложение высокой ставки по вкладам, достигающей 8,5% годовых, в то время как, по данным ЦБ, топ-10 банков по объему вкладов обещает клиентам максимальные ставки в среднем на уровне 7,5%.