Россияне довольны Пенсионным фондом

По данным независимой системы мониторинга «Ваш контроль», уровень удовлетворенности госуслугами Пенсионного фонда вырос до 98,3% — именно столько оценок «хорошо» и «отлично» было выставлено гражданами в 2018 году по результатам получения услуг ПФР во всех регионах страны.

Средняя оценка составила 4,86 балла из 5 возможных.

Среди самых оцениваемых госуслуг ПФР отмечены назначение пенсий и распоряжение материнским капиталом. Наиболее высокие оценки получили такие услуги, как перевод пенсионных накоплений в рамках переходной кампании, выдача сертификата на материнский капитал и распоряжение его средствами.

Добавим, уровень удовлетворенности госуслугами недолжен быть меньше конкретного показателя, который раз в год устанавливается индивидуально для всех ведомств. Вотношении ПФР этот показатель в2018 году составлял 90% положительных оценок. Абсолютное большинство территориальных органов ПФР достигли этого целевого уровня.

Напомним, оценки качеству услуг Пенсионного фонда можно выставлять через сайт «Ваш контроль», СМС-сообщения, а также информационные терминалы, установленные в клиентских службах ПФР и МФЦ.

Для удобства граждан на сайте ПФР размещен виджет «Ваш контроль», через который можно не только оценить качество предоставленных услуг, но и оставить отзыв об опыте их получения.