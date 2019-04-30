На сдачу бумажных СЗВ-М за апрель 2019 у бухгалтеров будет всего 6 дней

Не позднее 15 мая 2019 года страхователям необходимо представить в ПФР сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М за апрель текущего года.

В соответствии c действующим законодательством, страхователь представляет сведения на 25 и более работающих у него застрахованных лиц в форме электронного документа.

ПФР обращает внимание на то, что в связи с приближающимися майскими праздниками сроки представления ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М за отчетный период «Апрель 2019» для страхователей, отчитывающихся на бумажных носителях, сокращены до 6 рабочих дней (6, 7, 8, 13, 14, 15 мая 2019).

Напомним, что за непредставление в установленный срок либо представление неполных или недостоверных сведений законодательством предусмотрены финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных документов в случаях применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей.

Помимо этого, непредставление в установленный срок либо отказ от представления в ПФР оформленных в установленном порядке сведений, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей.