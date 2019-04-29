Где хранить свои пенсионные накопления – решать только вам

До 2014 года работодатели уплачивали страховые взносы за своих сотрудников как на страховую так и на накопительную пенсии.

Пенсионные накопления имеются у женщин 1957 года рождения и моложе, мужчин 1953 года рождения и моложе.

Граждане, у которых формируются средства пенсионных накоплений в системе ОПС, вправе передавать эти средства от одного страховщика, другому страховщику для инвестирования на финансовом рынке.

Приглашаем вас принять участие в опросе, в ходе которого выясним, где предпочитают хранить свои пенсионные накопления наши читатели, которые эти накопления имеют.