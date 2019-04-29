Работодателей будут стимулировать к охране труда

Вышло распоряжение Правительства № 833-р от 26.04.2019, которым утвержден комплекс мер по стимулированию работодателей и работников к улучшению условий труда и сохранению здоровья работников, а также по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни.

Комплекс мер состоит из нескольких разделов.

«Раздел, посвященный предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включает в себя первоочередные меры, направленные на модернизацию системы управления охраной труда, а также обязательного социального страхования, — рассказал замглавы Минтруда Григорий Лекарев. — По нашему мнению, это обеспечит внедрение предупредительной модели управления охраной труда и повысит эффективность профилактических мероприятий в системе обязательного социального страхования, в том числе с помощью своевременного выявления ранних признаков воздействия вредных производственных факторов и принятия необходимых профилактических мер».

Другой раздел содержит меры, которые повысят заинтересованность работодателей к улучшению условий труда.

Предусматривается также совершенствование методологии и процедур предварительных (периодических) медицинских осмотров, распространение лучших практик по снижению производственного травматизма. Планируется проведение конкурса «Лучшие системы управления охраной здоровья работников на производстве».

«Мы предусмотрели мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни, в том числе посредством внедрения лучших практик стимулирования к ведению здорового образа жизни и программ укрепления здоровья на рабочих местах. Все это в комплексе будет способствовать сохранению здоровья работников в процессе трудовой деятельности», — добавил замминистра.

Также документ включает в себя мониторинговые мероприятия, в том числе мониторинг проведения СОУТ и мониторинг развития физкультуры и спорта в трудовых коллективах, в том числе в части внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Предусмотренные Комплексом мер мероприятия будут реализовываться Минтрудом, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и социальными партнерами.