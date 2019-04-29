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Семь «золотых» правил помогут работодателям сделать труд безопасным

Существует 7 «золотых» правил Vision Zero (концепции нулевого травматизма), рассказали в Минтруде.

Если работодатель будет следовать этим правилам, адаптируя их к специфике своей организации, то он достигнет современного уровня развития безопасности.

Правила следующие:

1.    Стать лидером – показать приверженность принципам.

2.    Выявлять угрозы – контролировать риски.

3.    Определять цели – разрабатывать программы.

4.    Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня организации.

5.    Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со станками и оборудованием.

6.    Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки.

7.    Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.

Каждое «золотое правило» включает краткий обзор с последующим изложением ряда принципов и простым перечнем контрольных вопросов, пояснили в Минтруде.

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