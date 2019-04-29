Семь «золотых» правил помогут работодателям сделать труд безопасным

Существует 7 «золотых» правил Vision Zero (концепции нулевого травматизма), рассказали в Минтруде.

Если работодатель будет следовать этим правилам, адаптируя их к специфике своей организации, то он достигнет современного уровня развития безопасности.

Правила следующие:

1. Стать лидером – показать приверженность принципам. 2. Выявлять угрозы – контролировать риски. 3. Определять цели – разрабатывать программы. 4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня организации. 5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со станками и оборудованием. 6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки. 7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.

Каждое «золотое правило» включает краткий обзор с последующим изложением ряда принципов и простым перечнем контрольных вопросов, пояснили в Минтруде.