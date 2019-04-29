Семь «золотых» правил помогут работодателям сделать труд безопасным

Существует 7 «золотых» правил Vision Zero (концепции нулевого травматизма), рассказали в Минтруде.
Если работодатель будет следовать этим правилам, адаптируя их к специфике своей организации, то он достигнет современного уровня развития безопасности.
Правила следующие:
1. Стать лидером – показать приверженность принципам.
2. Выявлять угрозы – контролировать риски.
3. Определять цели – разрабатывать программы.
4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня организации.
5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со станками и оборудованием.
6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки.
7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.
Каждое «золотое правило» включает краткий обзор с последующим изложением ряда принципов и простым перечнем контрольных вопросов, пояснили в Минтруде.