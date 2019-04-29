Депутат Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

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Над.К запросил доверенность в ФНС,Вот это совершенно бессмысленно, потому что налоговики такой информац... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

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