МВД хочет получить доступ к врачебной тайне

МВД просит Минздрав предоставить доступ к данным пациентов, отнесенным к врачебной тайне.

Как стало известно «Коммерсанту», в марте министерство направило вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением «оптимизировать процесс получения органами внутренних дел сведений о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих опасность для окружающих».

По данным МВД за 2018 год, каждый третий из общего числа совершивших преступления «находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения». Ведомство считает нужным создать систему, в которую будут вносить «сведения о людях с психическими расстройствами, алкоголизмом и наркоманией, с последующей ее интеграцией с информационными базами МВД».

Минздрав переправил письмо МВД Российскому обществу психиатров и в профильные учреждения. Российское общество психиатров и Институт имени Бехтерева подготовили совместный ответ. В нем говорится, что предлоежние «является избыточным, не соответствует заявляемым целям, а также нормам Конституции РФ и действующего законодательства».

«Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения,— 36% от всех преступлений,— говорится в ответе психиатров.— Однако совершение правонарушения в состоянии опьянения не означает, что правонарушитель страдает алкогольной или наркотической зависимостью».

МВД уже не первый раз пытается получить доступ к данным, составляющим медицинскую тайну. В 2018 году Госавтоинспекция разработала законопроект о создании совместной базы данных. Документ не был внесен в Госдуму, так как Минздрав настоял на «позиции бескомпромиссного соблюдения врачебной тайны».