Могут увеличить пошлины на продуктовое сырье

Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с предложением повысить импортные пошлины на часть ингредиентов для продуктов и напитков.

В их числе — молочная сыворотка, пальмовое и кокосовое масло и концентрат апельсинового сока, ставки на ввоз которых могут вырасти на 3–10 процентных пунктов.

Дело в том, что сейчас по некоторым товарам со схожим названием применяются разные ставки пошлин, пишет «Коммерсантъ». Например, концентрированный апельсиновый сок облагается нулевой ставкой на ввоз, но при указании «с добавлением или без добавления сахара» действует пошлина в 10%.

Для недопущения ухода недобросовестных участников ВЭД от уплаты таможенных платежей в полном объеме ФТС предлагает сравнять ставки, в частности повысив более низкие.

Между тем производители соков уже предупреждают, что мера грозит повышением цен на их продукцию до 13%, снижением спроса и может подорвать стабильную работу всей отрасли.