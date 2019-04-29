На сетевых торговых площадках обнаружили утечку 2,2 млн паспортных данных

Электронные площадки выкладывают в открытый доступ незашифрованные персональные данные участников аукционов. Из-за этого общедоступны более 2,2 млн записей, в том числе номера СНИЛС, паспортов и сведения о трудоустройстве, пишет РБК.

Такие данные приводит председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин в исследовании «Утечки персональных данных из открытых источников. Электронные торговые площадки».

В исследовании проанализирована информация крупнейших российских электронных торговых площадок, на которых размещаются коммерческие закупки и госзакупки, а именно: закупочного модуля ZakazRF, «РТС-тендер», «Росэлторг», «Национальной электронной площадки», ЭТП РАД и «Сбербанк АСТ». На всех площадках можно найти личную информацию участников аукционов.

Вместе с тем называть появление этой информации утечкой можно только с натяжкой. «Это изначальная доступность из-за ошибок в законодательстве и безграмотности разработчиков сайтов», — считает автор исследования.