Куда россияне поедут на майские праздники

Турция, Кипр, Греция и Тунис стали самыми популярными зарубежными направлениями отдыха у россиян на майские праздники — на эти страны приходится около 65 процентов забронированных туров.

«По данным туроператоров и туристических агрегаторов, самые популярные направления из зарубежных на майские праздники — Турция, Кипр, Греция, Тунис. Около 65 процентов проданных путёвок приходится на эти страны», — сообщила «Парламентской газете» председатель Комиссии Общественной палаты РФ Елена Сутормина.

На отечественные курорты, по словам эксперта, отправится не менее 800 тысяч россиян — речь идёт об организованном отдыхе.

Лидером российского туристического рынка стали Краснодарский край (52 процента проданных туров приходится на Сочи, Адлер, Красную Поляну), Московская область, Крым, Санкт-Петербург, курорты Кавминвод. Недельный тур по России обойдётся в среднем от 20 до 40 тысяч на человека, при этом самым бюджетным направлением стал Крым.

«Здесь средний чек тура на двоих — 14 200 рублей без билетов. В Сочи путёвка на двоих на 7 ночей в трёхзвёздочный отель стоит 36 тысяч», — отметила Сутормина, добавив, что по сравнению с прошлым годом цены на туры как по России, так и за рубеж выросли.

Эксперт напомнила, что часть россиян будут путешествовать на майские самостоятельно, а около 45 процентов останутся дома или поедут на дачу.