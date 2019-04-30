Ритейлеры предложили ввести сбор со всех покупок в зарубежных интернет-магазинах

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских ритейлеров, предлагает заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% вне зависимости от цены товаров.

С этой идеей они обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку, сообщил «Коммерсантъ».

Ответственными за сбор предлагается назначить «Почту России» и экспресс-перевозчиков, а реализовать механизм посредством авансирования платежей, которые будут поступать в бюджет по мере отгрузки товаров.

Инициативы направлены на «уравнивание условий», в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce, говорится в письме. Зарубежные компании имеют привилегированное положение, поскольку не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары и т. д., считают в АКИТ.

С 1 января 2019 года в России беспошлинный порог был понижен с €1 тыс. до €500: если в течение календарного месяца этот порог превышен или общий вес заказов превышает 31 кг, покупатель обязан заплатить 30% от суммы превышения, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита. С 2020 года предполагается снижение суммы до €200, но при этом сбор будут рассчитывать уже не на человека, а с каждой отдельной посылки, стоимость которой превышает порог.

Сразу после снижения порога до €500 число трансграничных посылок в Россию начало падать, свидетельствуют данные «Почты России» за первый квартал, о которых ранее писал «Коммесантъ».

Введение сбора может негативно сказаться на числе покупок россиян на зарубежных ресурсах, но существенно ограничить их уже практически невозможно, считают эксперты. Однако введение сбора существенно увеличит цены на товары, т.е. ударит по карману потребителей.