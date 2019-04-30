У бухгалтеров «зависли» отчеты. РСВ до сих пор не принят

Сегодня последний день сдачи РСВ за 1 квартал 2019, однако далеко не все налогоплательщики получили из ИФНС квитанции о принятии отчета.

Бухгалтеры жалуются на проблемы с приемом отчетности со стороны ИФНС.

Вот что рассказывает одна из участниц группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке:

Коллеги, у всех отчетность принята?

У меня две недели 6ндфл висит в сбисе, сегодня последний день. Вот думаю по почте что ли отправить еще на всякий пожарный... Две РСВ висят принятые, но с требованием непонятных уточнений

Эх...

У вас все отправленные отчеты приняты налоговиками?