Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг МКБ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило оценку кредитоспособности Московского кредитного банка (МКБ) до уровня «ruА», прогноз по рейтингу — «стабильный».

Повышение рейтинга обусловлено улучшением качества активов банка и, как следствие, снижением давления на его капитал, пишут «Известия».

Отмечается, что другие составляющие рейтинга, в том числе бизнес-профиль, рентабельность и достаточность капитала, ликвидная позиция, корпоративное управление остались на прежнем уровне.

По оценке агентства, проблемные кредиты уменьшились до 3,8% корпоративного портфеля с 11,9% на 01.04.2018. При этом высокая операционная прибыль позволила сохранить высокий уровнем рентабельности капитала.

В апреле сообщалось, что Московский кредитный банк и Группа ЧТПЗ заключили кредитный договор на сумму 4 млрд рублей сроком до трех лет.