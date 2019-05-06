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Работающую фирму исключили из ЕГРЮЛ и сотрудники остались без пенсионного стажа и взносов

При несдаче отчетности, а также в случае недостоверного юрадреса компанию могут исключить из ЕГРЮЛ. Об этом регулярно предупреждают налоговики.

В частности, ранее мы писали об информационном письме, которое разослало налогоплательщикам УФНС по Иркутской области.

В документе сообщается, что если руководитель организации не актуализирует информацию в реестре, то, несмотря на то, что юрлицо имеет активы и персонал, ведет активную деятельность, сдает отчетность, она подлежит исключению из ЕГРЮЛ.

Исключение из ЕГРЮЛ работающих компаний действительно происходит на практике. О подобном случае, в частности, рассказала читательница нашего форума.

К сожалению, заложниками этой ситуации становятся сотрудники, которые добросовестно трудились, будучи уверенными, что зарабатывают себе стаж и баллы, которые учтутся в будущей пенсии. Однако не тут-то было...

Уплаченные компанией взносы «пролетят» мимо пенсий сотрудников. Государство, получив эти деньги, не добавит их к пенсионному капиталу конкретных лиц.

Дело в том, что сдать отчетность с распределением взносов по сотрудникам, компания уже не может, потому что ее де-юре не существует.

А раз нет РСВ и СЗВ-СТАЖ, то у сотрудников нет ни взносов, ни стажа.

Коллеги, помогите! Первый раз с таким столкнулась. Организация ликвидирована по решению регистрирующего органа в марте. Отчеты за 1 квартал не принимают. Как быть со страховыми взносами — работникам их не начислят без отчетов.

— Аноним

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