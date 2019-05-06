Работающим пенсионерам в августе добавят к пенсии не более 3 баллов

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР пенсионеры могут увидеть информацию о виде, размере и дате назначения получаемой пенсии и назначенных социальных выплат.

Кроме того, там содержится информация о тех пенсионных правах, которые не были учтены ранее при исчислении пенсии. Имеются в виду взносы за 2018 год, которые ПФР преобразует в баллы.

При этом информация о заработке, страховых взносах, баллах и стаже пенсионера за предыдущие года в сервисе отсутствует, напоминает ПФР.

Баллы, которые начислены за 2018 год, будут учтены при перерасчете пенсии в августе 2019.

Причем существует максимальный порог.