Работающим пенсионерам в августе добавят к пенсии не более 3 баллов

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР пенсионеры могут увидеть информацию о виде, размере и дате назначения получаемой пенсии и назначенных социальных выплат.
Кроме того, там содержится информация о тех пенсионных правах, которые не были учтены ранее при исчислении пенсии. Имеются в виду взносы за 2018 год, которые ПФР преобразует в баллы.
При этом информация о заработке, страховых взносах, баллах и стаже пенсионера за предыдущие года в сервисе отсутствует, напоминает ПФР.
Баллы, которые начислены за 2018 год, будут учтены при перерасчете пенсии в августе 2019.
Причем существует максимальный порог.
Например, на ИЛС пенсионера за 2018 год числится 8 баллов. Однако при перерасчете размера пенсии с 01.08.2019 будет учтена максимальная величина индивидуального пенсионного коэффициента – 3.