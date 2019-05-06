Как ИП считать взносы при переходе на НПД и обратно

Минфин в письме от 15.04.2019 № 03-15-07/26948 разъяснил вопрос исчисления страховых взносов индивидуальными предпринимателями, которые в течение года перешли на НПД, а затем утратили право на применение или отказались от применения данного специального налогового режима.

Нет специальной нормы, устанавливающей дату окончания расчетного периода для определения фиксированного размера страховых взносов в случае, если ИП переходит на НПД в течение расчетного периода.

По мнению Минфина, при переходе ИП в течение расчетного периода на специальный налоговый режим фиксированный размер страховых взносов, подлежащих уплате за этот расчетный период определяется пропорционально количеству календарных месяцев по месяц, в котором осуществлен переход на НПД.

За неполный месяц осуществления предпринимательской деятельности соответствующий фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца до даты постановки ИП на учет в качестве налогоплательщика НПД.

При этом, учитывая, что при переходе на НПД предприниматель не утрачивает свой статус ИП, уплату страховых взносов следует производить в общеустановленные сроки.

Кроме того, в случае перехода ИП в течение года на НПД и утраты в этом же году права на применение НПД (либо отказа от его применения) размер страховых взносов определяется совокупно за периоды до и после применения НПД.

При этом доходы от ведения предпринимательской деятельности следует учитывать суммарно за весь расчетный период с целью исчисления и уплаты страховых взносов на ОПС в размере 1% суммы дохода, превышающего 300 000 руб. за расчетный период.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/8203@ от 29.04.2019.