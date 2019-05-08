Кто такие предпенсионеры

Для граждан предпенсионного возраста с 2019 года ввели новые льготы по трудовому законодательству, связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости.

Кто же относится к лицам предпенсионного возраста в целях получения льготы?

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть, начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин, пояснили в ПФР.

С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

У некоторых категорий россиян пенсионный возраст с 2019 года не изменяется, вместе с тем, предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию распространяются и на них.

К ним относятся:

работники опасных и тяжелых профессий по Спискам № 1, № 2 и др. тяжелых работах, позволяющих досрочно выходить на пенсию. Если работник занят на льготной работе, то наступление предпенсионного возраста и право на льготы возникает за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию. Например, мужчина, занятый на работах по Списку № 2, приобретёт статус предпенсионера в 50-летнем возрасте. Если же он прекратил работу, то для приобретения указанного статуса необходимо не только достижение возраста, но и наличие льготного стажа по Списку № 2 требуемой продолжительности (12 лет 6 месяцев);

многодетные мамы с 5-ю детьми, которые приобретают право на льготы уже в 45 лет, т.е. за 5 лет до стандартного для них пенсионного возраста 50 лет.

У педагогов, медиков и творческих работников с 2019 года изменяется срок выхода на пенсию. Так педагог, выработавший стаж в мае 2019, выйдет на досрочную пенсию на 6 месяцев позже, то есть в ноябре 2019 года. При этом статус предпенсионера и право на льготы он приобретет с момента выработки требуемого стажа для назначения досрочной пенсии, то есть с мая 2019 года. Таким образом, при наличии оснований для выхода на пенсию досрочно в связи с педагогической, лечебной, творческой деятельностью, получение статуса «предпенсионер» возможно только при условии имеющегося полного льготного стажа (25 лет — для педагогических работников, 30 лет — для медицинских работников, работающих в городе и т.д.).