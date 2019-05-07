Надбавки к пенсии за детей: кому это выгодно

Существуют нестраховые периоды, которые засчитываются в страховой стаж для пенсии.

Среди них периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности.

В случае совпадения по времени периодов работы и нестраховых периодов учитывается один из них по выбору лица, обратившегося за пенсией, т.е. период страхового стажа заменяется периодом ухода за ребенком.

При исчислении пенсий, назначаемых по новой пенсионной формуле с 2015 года, по закону учитывается наиболее выгодный вариант, поэтому в их перерасчете нет необходимости.

Некоторым пенсионерам выгодно в страховом стаже учесть не работу, а, например, уход за детьми.

В этом случае каждый полный год ухода за одним ребенком оценивается в 1,8 пенсионных баллов, за вторым ребенком — 3,6, за третьим и четвертым — 5,4.

Разъяснения по этому вопросу дали в ОПФР по Республике Карелия.

Кому может быть выгодно учесть нестраховые периоды баллами? Среди них:

— не работавшие (не состоявшие в трудовых отношениях) на дату рождения ребенка и до достижения им возраста 1,5 лет. Например, женщина родила ребенка в период обучения;

— имеющие двух и более детей, которые родились с небольшим интервалом;

— имеющие большой трудовой стаж, но невысокие заработки и др.

Кому может быть не выгоден пересмотр стажа и размера пенсии? Среди них:

— получатели досрочных пенсий по старости, не достигшие пенсионного возраста. В этих ситуациях замена периодов работы на нестраховые периоды может привести к уменьшению продолжительности специального стажа и утрате права на досрочную пенсию;

— получатели федеральной социальной доплаты;

— ситуации, когда замена периодов работы на нестраховые потребует представления новых справок о зарплате и др.

Целесообразность пересмотра размера страховой пенсии будет видна только после его предварительного расчета.

По этой причине органы ПФР при приеме заявлений разъясняют, что перерасчет будет выполнен, если он приведет к увеличению размера пенсии. Много случаев, когда пересмотр размера пенсии приводит к его уменьшению. В этих случаях заявителю направляется решение об отказе в перерасчете.

Перерасчет в соответствии с нестраховыми периодами происходит по заявлению пенсионера.