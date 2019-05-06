Онлайн-СМИ оштрафовали за отсутствие новостей в выходные

Роскомнадзор составил протокол на самарское онлайн-издание «Парк Гагарина» из-за отсутствия новостей в выходные.

Дело в том, что заявив ежедневную периодичность, издание в феврале два дня не выходило, пишет РБК.

Роскомнадзор счел это нарушением закона и наложил штраф в сумме 10 тыс. рублей.

Директор АНО «Парк Гагарина» Юлия Илларионова отметила, что, по словам представителей Роскомнадзора, если издание уведомит о том, что будет выходить 5 дней в неделю, но опубликует экстренную новость в выходные без предварительного уведомления, это также будет нарушением.

По ее словам, данная система контроля периодичности электронных изданий устаревает и требует доработки.



«Мы не стали апелляцию подавать, сил нет с этими судами. В результате мы решили, что по выходным будем делать новости про Роскомнадзор, про их действа», — заявила Илларионова.