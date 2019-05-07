Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

Свыше 60 тысяч человек на сегодняшний день зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

Такие данные привел глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с Президентом Владимиром Путиным.

Лидер по количеству зарегистрированных самозанятых — Москва, потом Московская область, потом Татарстан, потом Калужская область.

«Фактически у нас уже более 3,5 миллиарда рублей — это обороты тех участников этого эксперимента, которые в нём зарегистрировались, так называемая легализация идёт. Мы считаем, что он достаточно успешно продвигается», — заявил глава ФНС.