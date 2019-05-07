Поменяются правила охраны труда при окрасочных работах

Разработан проект поправок в Правила охраны труда при выполнении окрасочных работ, утвержденные приказом Минтруда от 07.03.2018 № 127н.

В частности, в новой редакции правил уточняется, чем маляры должны мазать руки до начала работы и после окончания работы.

Например, для предохранения кожи рук от воздействия ЛКМ следует пользоваться дерматологическими средствами индивидуальной защиты гидрофильного действия. Применение указанных средств осуществляется путем их нанесения на открытые участки кожи рук до начала работы.