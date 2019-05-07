Доходность вкладов падает

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года и в третьей декаде апреля составила 7,493 %.

Банки приступили к снижению ставок по вкладам в конце марта, когда Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного вклада «Лови выгоду» под 7,65% годовых, пишет РБК.

Вслед за крупнейшим банком в начале апреля остальные крупные банки начали снижать ставки по рублевым депозитам в массовом сегменте.

Пик роста вкладов был пройден в первом квартале, теперь банки ждут снижения ключевой ставки (сейчас она 7,75%) и меняют политику по привлечению вкладов, отмечают эксперты.